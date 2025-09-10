Na Svetový pohár pozvú osem krajín. Bude medzi nimi aj Slovensko?

NEW YORK. Vedenie zámorskej NHL finalizuje detaily ohľadom usporiadania Svetového pohára v hokeji v roku 2028. Turnaj sa bude konať v Severnej Amerike a Európe a zúčastniť by sa na ňom malo osem pozvaných reprezentačných tímov.
Podľa zástupcu komisára NHL Billa Dalyho sa dajú očakávať konečné rozhodnutia na začiatku budúceho roka.
Záujem o hostenie zápasov prejavili približne dve tretiny miest, v ktorých sa hrá NHL. Z Európy hlási interes takmer dvadsať miest. Do užšieho výberu sa dostane menej než 10 európskych kandidátov.
„Prešli sme procesom, počas ktorého prejavilo záujem o organizáciu zápasov množstvo miest v Severnej Amerike i Európe.
„Teraz prechádzame do fázy, keď budeme prijímať oficiálne ponuky. Vyberieme menší počet kandidátov a dúfame, že budeme môcť spraviť oficiálne oznámenie začiatkom budúceho roka,“ povedal Daly pre ligový web.
NHL a hráčska asociácia NHLPA plánujú, že sa základná fáza SP uskutoční v Severnej Amerike a Európe, vyraďovacia časť sa bude konať už len na severoamerickom kontinente.
Na Svetovom pohári 2028 bude štartovať osem národných tímov, ktoré budú na turnaj pozvané. Organizátori nepočítajú s kvalifikáciou.
„Nebudú žiadne kvalifikačné kolá. Do budúcna sú v pláne, ale nie pre rok 2028,“ prezradil Daly.
Podľa neho NHL a NHLPA plánujú prípravy a rozhodnutia ohľadom Svetového pohára bez zapojenia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), dôvodom je konflikt záujmov. Daly však nevylučuje, že sa to môže časom zmeniť.
Zástupca komisára takito potvrdil, že NHL zvažuje do budúcna ligové zápasy pod holým nebom aj mimo Severnej Ameriky.
Tie by posunuli koncept „Global Series“ na novú úroveň.
„Nemôžem povedať, že na tom momentálne aktívne pracujeme, ale zároveň to vôbec nevylučujeme. Je celkom možné, že sa v relatívne blízkej budúcnosti dočkáme zápasu pod holým nebom v Európe,“ dodal Daly.