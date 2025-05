Valábik: Hokejový zápas majú rozhodovať hráči a nie rozhodcovia (Hokejový BOSS)

Škoda, šance na to mali. Pri Krištofovom nájazde rozhodcovia pochybili. Je však pozitívne, že Vlado Országh sa na tento moment nijak zvlášť nevyhováral po zápase.

Potvrdilo sa, že to s Rakúskom bude vyrovnaný zápas. Prvú tretinu sme len reagovali na hru Rakúska. Oveľa viac nám svedčí, keď hráme aktívne, než keď očakávame, čo vymyslí súper.

Namiesto toho, aby sme boli aktívnejší a od začiatku udávali tempo, prehrávali sme 0:2. Zrazu bolo slovenské mužstvo pod tlakom, nervózne a robilo množstvo chýb. Áno, v druhej a tretej tretine to bol výrazne lepší výkon.

Katastrofálna prvá tretina. Takýmto spôsobom nemôžeme vstúpiť do zápasu na majstrovstvách sveta. Špeciálne proti tímu, o ktorom vieme, že je húževnatý, hral dobre prvé dva zápasy, trápil favoritov.

Strelili sme dva góly. Boli tam aj šance na to, aby sme ten skóre otočili už v riadnom hracom čase na našu stranu. Ale keď už bolo 2:2, akoby sme boli za to aj happy. A jednoducho, nevideli sme to prekotiť na našu stranu.

V predlžení som čakal takisto väčšiu aktivitu. No a samostatné nájazdy, to je už lotéria. Ten posledný bol kontroverzný moment, ale vôbec nemusel prísť, ak by sme jednoducho už predtým dokázali streliť viac gólov.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Rakúsko na MS v hokeji 2025