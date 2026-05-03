Obhajca titulu uspel v rozhodujúcom semfinále. Uspel aj víťaz základnej časti proti Popradu

    Na snímke zľava (Popradskí piráti), Jozef Minárik a brankár Filip Surák (obaja LG Corwin) počas piateho semifinálového zápasu play off. (Autor: TASR)
    TASR|3. máj 2026 o 13:49
    Zdolal vicemajstra z Považskej Bystrice 4:3 po predĺžení.

    O titul majstra SR v TIPOS hokejbalovej extralige mužov 2025/2026 zabojujú hráči LG Bratislava a Skalice.

    Obhajca titulu zo Skalice zdolal v piatom rozhodujúcom zápase vicemajstra z Považskej Bystrice 4:3 po predĺžení a víťaz základnej časti LG zdolal Poprad 5:2.

    Semifinále play off

    5. zápasy:

    LG Corwin – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

    Góly: Benko, Ma. Šalka, Lipiansky, Fumač, Mi. Šalka – Imrich, Teplický

    /konečný stav série 3:2, LG postúpila do finále/

    HBK PROTEF Považská Bystrica – HBK H+H Skalica 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

    Góly: Lopušan 2, Straka – Lukačovič, Salajka, Marek, Siakeľ

    /konečný stav série 3:2, Skalica postúpila do finále/

