Obhajca titulu uspel v rozhodujúcom semfinále. Uspel aj víťaz základnej časti proti Popradu

O titul majstra SR v TIPOS hokejbalovej extralige mužov 2025/2026 zabojujú hráči LG Bratislava a Skalice.
Obhajca titulu zo Skalice zdolal v piatom rozhodujúcom zápase vicemajstra z Považskej Bystrice 4:3 po predĺžení a víťaz základnej časti LG zdolal Poprad 5:2.
Semifinále play off
5. zápasy:
LG Corwin – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Góly: Benko, Ma. Šalka, Lipiansky, Fumač, Mi. Šalka – Imrich, Teplický
/konečný stav série 3:2, LG postúpila do finále/
HBK PROTEF Považská Bystrica – HBK H+H Skalica 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: Lopušan 2, Straka – Lukačovič, Salajka, Marek, Siakeľ
/konečný stav série 3:2, Skalica postúpila do finále/