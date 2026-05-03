Švédi zdolali aj severského rivala. Obhájili prvenstvo na turnaji, nestratili opäť ani bod

Hráči Švédska sa stali víťazmi Českých hokejových hier. V záverečný deň turnaja zdolali Fínsko 3:2 a na turnaji nestratili ani bod.
Súboj medzi domácim Českom a Švajčiarskom, ktorý bol na programe od 16.00 h, už mohol rozhodnúť iba o poradí na 2.- 4. mieste.
Tradične štvordielna séria Euro Hockey Tour vyvrcholí posledným turnajom Beijer Hockey Games, ktorý je na programe od 7. mája.
Švédsko - Fínsko 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Góly: 27. Öhgren (Henriksson), 36. Petersson (Brännström, L. Karlsson), 37. Henriksson (J. Persson, Sylvegard) – 16. Erholtz (Heinola, Merelä), 60. Hirvonen (Saarijärvi, Honka)