Tréner Nových Zámkov lamentoval po prehre nad odchodmi: Vzali mi brankára a jedného útočníka

Nechcem znevažovať bývalého trénera, tam som mal tiež veľa šancí, no nepadalo mi to tam. Teraz mi to padá, začalo aj ostatným, zdvihli sme sa a sme za to radi," vyjadroval sa k streleckej produktivite 27-ročný Hecl a k výhre nad Zámkami uviedol:

"Každé víťazstvo je pre nás dôležité. Cieľom bolo získať tri body a sme za ne radi. Mali sme navrch.

Vedeli sme, že aj Zámky majú kvalitných hráčov, že najmä z protiútokov budú hroziť. Aj tak bolo. Spravili sme tam pár chýb, ale po tej dobrej prvej tretine sme si to ustrážili a vyhrali."