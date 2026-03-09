Teraz sa ukáže, či má Nitra najlepší káder. V play-off sa hrá iný hokej, vraví Hrnka

Hokejisti Nitry ukončili základnú časť Tipsport extraligy impozantnou sériou. Bodovali v osemnástom zápase v rade, tentoraz na ľade Banskej Bystrice naplno po výhre 3:0.
Dobre sa tak naladili na play off, potvrdili prvé miesto v tabuľke a celkový triumf v dlhodobej časti súťaže.
Pod Urpínom navyše nedostali žiadny gól, čo nitrianskych hráčov obzvlášť potešilo, keďže v predchádzajúcom stretnutí doma proti Prešovu inkasovali až šesťkrát, hoci zaznamenali osem presných zásahov.
„Sme radi za toto víťazstvo v Banskej Bystrici. Nedostali sme gól, čo je super. Dbali sme na to, aby sme zápas odohrali v čo najlepšom tempe a sústredili sa najmä na defenzívu, aby sme sa dobre naladili na play off zápasy. To sme naplnili, takže sme spokojní,“ hodnotil duel skúsený 34-ročný útočník Nitry Tomáš Hrnka.
Pozitívne sa vyjadril aj k celej základnej časti: „Začali sme ju výborne, potom sme tam mali chvíľu krízu, ale myslím si, že sme to načasovali v správny moment a dostali sme sa z nej. Teraz sme na dobrej vlne, takže celkovo môžem hodnotiť základnú časť pozitívne. Máme dobrú ofenzívu, dali sme veľa gólov. Aj defenzívne je to celkom dobré, nedostali sme ich veľa.“
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Nitra
Nitrania sa trofeje Dušana Pašeka za triumf v základnej časti súťaže nechytili. Chcú totiž držať oveľa cennejší pohár Vladimíra Dzurillu pre celkového víťaza extraligy.
„Vieme, že teraz príde tá dôležitá časť, na ktorú sme sa chystali od leta. To, že bodujeme v osemnástom zápase v rade, tak na to nepozeráme. Pre nás je vždy ten najbližší zápas najdôležitejší, hlavne špeciálne, keď je play-off. Tam sa hrá už iný hokej, bude to nabité fyzicky aj emočne, tešíme sa na to. Teraz sa ukáže, či máme najlepší káder. Vyhrať základnú časť je len čiastkový úspech,“ dodal Hrnka.
Banskobystričanom nevyšiel koniec základnej časti súťaže. Prehrali štyri zápasy za sebou a v posledných troch nestrelili gól.
„Je to ťažko hodnotiť, bez gólu sa vyhrať nedá. Hlavne doma, hoci sme predtým mali domáce zápasy silné, tak koniec sezóny nám nejako nevyšiel, to si nebudeme klamať. Možno prvých desať minút bolo z našej strany dobrých proti Nitre, mali sme navrch i šance, ale potom súper prevzal iniciatívu a výsledok je pre Nitranov zaslúžený,“ hovoril po prehre bystrický útočník Michal Kabáč.
Banská Bystrica tak končí dlhodobú časť extraligy na konečnom šiestom mieste a v play off ju čakajú tretie Košice.
„Vyšli nám Košice, ale pre nás to bolo jedno, či by to boli Košice alebo Žilina. Oba tímy sú kvalitné. Vyraďovacia časť je iná súťaž, máme teraz čas pripraviť sa na Košičanov a verím, že predvedieme iný hokej než ten, ktorý sme predvádzali v poslednom období.
Možno lepšie, že sa nám to stalo takto teraz s tými absenciami a prehrami. Verím, že smola so zraneniami a ostatnými vecami je už za nami a už sa nám začne dariť a sadne na nás viac šťastia,“ povedal tridsaťročný Kabáč.
Najproduktívnejším extraligovým hráčom po základnej časti je banskobystrický legionár Carter Turnbull. Odohral 51 zápasov, dosiahol 65 bodov a stal sa aj najlepším strelcom s počtom gólov 32.
Po prehre s Nitrou povedal: „Urobili sme veľa chýb, nehrali sme jednoducho. Máme sa na čo zameriavať pred play-off. Košice sú dobré, najmä doma. My naopak, nehrali sme vonku až tak dobre, takže určite je pred nami dosť veľa práce. To, že som najproduktívnejším hráčom ma teší, za veľa vďačím svojim spoluhráčom z útoku. Neteší ma však, ako sme zakončili základnú časť.“