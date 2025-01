ONLINE: HKM Zvolen - HC Mikron Nové Zámky dnes, Tipos extraliga LIVE (34. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 34.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Nové Zámky. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je pod vedením nového trénera Petra Mikulu ako vymenený. Áno sú to zatiaľ iba dva domáce zápasy, ale Zvolen v nich získal cenných šesť bodov. Zo zápasov proti Banskej Bystrici a Trenčínu navyše získal zaujímavé skóre – 11:3. Čiže to neboli nejaké náhodné výhry, ale v oboch dueloch Zvolen svojho súpera postupne rozobral. Dnes je na rade ďalší adept, s ktorým Zvolen nutne potrebuje tri body a to Nové Zámky. Rozhodne by mu to v tabuľke pomohlo, pretože už dnes by mohol vystriedať Poprad na ôsmej priečke.



Nové Zámky okolo Vianoc ťahali sériu troch výhier, keď postupne na domácom ľade zdolali Zvolen, Banskú Bystricu a Nitru. Táto séria sa však zastavila a ľade Trenčína a Slovana Zelení Býci prehrali. Stále im tak patrí posledná priečka s jedenásťbodovým mankom na predposledný Liptovský Mikuláš. Zachrániť extraligu pre Nové Zámky bude teda poriadna fuška.