Majstrovský Zvolen bude odvracať mečbal. Doma nestačil na Nitru

Tipos extraliga - semifinále play off, 5. zápas

Zvolen následne pridal a vytvoril si šance. O´Connora nepokorili postupne Puliš, Zuzin a Viedenský. V dvanástej minúte to boli hostia, ktorí mohli vedenie navýšiť.

Buček vyslal na bránku mladého Šimona Nemca, ale ten ani na trikrát neprekonal Rahma. Podarilo sa to až o minútu a pol na to Raskobovi, uspel dôrazný na dorážke zblízka a bolo 0:2. Do prestávky snaha domácich nemala gólovú podobu, hoci hrali takmer minútu a pol presilovku.