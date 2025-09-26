ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.09.2025 o 18:00
6. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 6.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK DUKLA Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen sa po nedeľnom kole konečne odlepil od dna, kam poslal dnešného svojho súpera. Že by sa história opakovala? Bol to totiž práve zápas v Liptovskom Mikuláši, ktorý minulú sezónu ako keby otočil Zvolenu sezónu. Dovtedy to bolo skôr zlé ako dobré. Po víťazstve v spomínanom zápase však Zvolen postúpil do predkola play off, kde vyradil Slovan. Následne všetkých šokoval, keď vyradil víťaza základnej časti Spišskú Novú Ves a stroskotal až na neskoršom majstrovi HC Košice. Dnešná otázka by teda mohla znieť, bude sa minuloročný scenár opakovať a po výhre na Liptove už bude HKM pracovať ako namazaný stroj? Káder na to určite má. Odpoveď sa dozvieme možno už dnes.
Michalovce ťahajú smolnú sériu. Posledné štyri zápasy prehrali o gól a zatiaľ majú na konte jedinú výhru po predĺžení. Paradoxom našej súťaže však je, že momentálne dvaja najproduktívnejší hráči súťaže sú Marc-Oliver Roy (2+8) a Jordan Martel (4+5) a tí sú práve z Michaloviec. Ostatní hráči ale výrazne zaostávajú a keďže Líšky aj dosť veľa gólov inkasujú, výsledkom je aktuálne posledné miesto v tabuľke.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.