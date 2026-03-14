ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 3. zápas)

Hokejisti HKM Zvolen a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú 3. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.
Hráči Liptovského Mikuláša po úvodných zápasoch vedú v sérií 2:0.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, predkolo play-off, 3. zápas, Tipsport liga, sobota, NAŽIVO)
Tipsport liga predkolo play-off 2025/2026
14.03.2026 o 17:00
3. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní tretieho stretnutia kvalifikácie o Play off Tipos Ligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je po prvých dvoch dueloch na Liptove na kraji vypadnutia. Ak Rytieri nezvládnu ani dnešný duel, budú mať skrátka veľmi rýchlo po sezóne. Zvolenčania siahali na víťazstvo iba v prvom zápase, ale Macekov gól v predĺžení nakoniec neplatil. Nuž a tesne pred koncom predĺženia Mandolese inkasoval a Zvolen prehral 1:2. Druhý zápas bol od začiatku v réžii Liptákov a tí zvíťazili 5:0. Paradoxom série zatiaľ je, že Zvolen ešte nestrelil súperovi ani gól, pretože aj ten jeden v prvom zápase si vlastne strelil Carter Robertson, obranca Liptákov. Zvolen je v ťažkej situácii, ale ako sa hovorí, nádej umiera posledná. Možno nás Rytieri prekvapia...
L.Mikuláš zvládol na jednotku oba domáce zápasy. Liptáci vedú v sérii 2:0 a dnes majú na Zvolenskom ľade prvý z troch mečbalov, aby po 17 rokoch postúpili do play off. Ako sa však hovorí, posledný krok býva ten najťažší. Liptáci však môžu hrať uvoľnene, keďže majú nahratý náskok. Naposledy sa im vo Zvolene v nervóznom zápase podarilo vyhrať 6:4. Podarí sa im toto víťazstvo zopakovať a postúpiť v rekordne krátkom čase do play off alebo si zápas vo Zvolene zopakujeme aj v nedeľu?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.