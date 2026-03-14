Zvolen sa udržal v hre o postup. Liptákom nedovolil využiť prvý mečbal

Tipsport liga - predkolo play-off, 3. zápas
Zvolen - Liptovský Mikuláš 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly: 20. Kudrna (Marcinek) 25. Marcinek (Kudrna, Hecl), 55. Durandeau (Cassels, Jääskeläinen), 57. Beňo, 58. Hecl (Marcinek, J. Valach) – 25. F. Fekiač (Uhrík)
Rozhodovali: Novák, Crman – Gegáň, D. Konc ml.
Vylúčení: 6:5 na 2. min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0
Diváci: 2806
Zvolen: Kantor – Kobolka, Fairbrother, Beňo, Golian, J. Valach, Pišoja – Kudrna, Marcinek, Hecl – Durandeau, Cassels, Jääskeläinen – L. Lunter, Šramaty, Macek – Senčák, V. Fekiač Kowalczyk
L. Mikuláš: Lebedeff – Robertson, Kozák, D. Jendroľ, Flood, F. Fekiač, Lalík, Kadlubiak – Ferkodič, Cormier, J. Sukeľ – Vojtech, Tritt, Farren – Podolinský, Uhrík, Záborský – Šandor, Vankúš, Nespala – Kalousek
/stav série: 1:2/
Hokejisti HKM Zvolen zdolali v treťom zápase kvalifikácie play off o postup do štvrťfinále Tipsport ligy na domácom ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 5:1 a znížili stav série hranej na tri víťazstvá na 1:2.
V nedeľu budú opäť pred vlastnými priaznivcami odvracať druhý mečbal súpera, Liptákom stačí na postup do štvrťfinále stále jedno víťazstvo.
V prvej opatrnej tretine išli do vedenia domáci desať sekúnd pred prestávkou v oslabení, keď únik využil Kudrna.
V druhej práve po jeho strele zvýšil na 2:0 bekhendovou dorážkou Marcinek, lenže o 37 sekúnd neskôr odpovedal z uhla po šťastnom odraze puku od zadného mantinelu Frederik Fekiač a stav bol tesný.
V tretej časti Liptáci nevyužili presilovku, šancu spálil Ferkodič a potom Cormier vypálil do žŕdky.
Prišiel tak trest, keď na 3:1 zvýšil z dolnej časti kruhu pohotovo Durandeau. Na 4:1 upravil do prázdnej bránky pri hre súpera v šestici Beňo a piaty gól dal z kruhu v presilovke Hecl.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS