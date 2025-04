ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (semifinále play-off - 3. zápas)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní tretieho zápasu semifinále play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen v Košiciach herne nesklamal, ale uchmatnúť domácim aspoň jedno víťazstvo sa im zatiaľ nepodarilo. HKM v play off zatiaľ vždy ťažil z faktu, že dokázal v zápase streliť prvý gól a to sa mu v Košiciach nepodarilo ani raz. V druhom zápase bol Zvolen agresívnejší v napádaní, z čoho ale pramenili fauly a tie Rytierom odoberali sily. Myslím, že vo Zvolene budú domáci určite chcieť prvý gól a ťažiť z tejto psychickej výhody, či sa im to ale podarí, to uvidíme.



Košice si v úvodných dvoch domácich stretnutiach splnili domácu úlohu a dva krát zvíťazili. Víťazstvá 3:1 a 3:2 neboli nejako presvedčivé, ale proste plnili svoj účel. Košice na svojom veľkom klzisku mali lepší pohyb, boli od začiatku vždy aktívnejší a čo bolo myslím kľúčové, vždy strelili prvý gól. Košice teda vedú v sérii 2:0 a teraz je na rade Zvolen. Osobne očakávam trošku iný hokej ako v Košiciach, ale nepredbiehajme.