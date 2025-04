Košice vleteli do série ako víchor. Do Zvolena si odnesú dve domáce výhry

Dan Ceman, tréner HC Košice: „Bol to vyrovnaný zápas s vysokou intenzitou. Spravili sme niekoľko zmien. Väčšiu časť zápasu sme podali dobrý výkon. Páčila sa mi intenzita našej hry. Dnes sme nemali taký výpadok, aký sme mali v druhej tretine prvého duelu. Ukazuje sa, že je to taktický súboj medzi dvomi kvalitnými tímami. Výborný výkon podali aj obaja brankári.“

Michal Chovan, kapitán HC Košice: „Takouto hrou sa chceme prezentovať. Držíme spolu, blokovali sme strely a všetci sme poctivo bránili. Získali sme oba body z domácich zápasov a ideme do Zvolena. Oba duely nám vyšli, no čakajú nás ešte náročné zápasy, na ktoré sa musíme dobre pripraviť.“

Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: „Nebudem skrývať, že po včerajšom fiasku sme chceli zvíťaziť. Prvá tretina v prvom zápase bola ako prípravný duel. Vedeli sme, kto nás dnes čaká a prispôsobili sme tomu taktiku. Fungovalo to a na naše pomery sme podali dobrý výkon. Spravili sme domácim veľa problémov, no doplatili sme na vylúčenia. Tie nám odoberali sily. Súperovi gratulujem k víťazstvu. Počas týchto dvoch zápasov som konečne videl rozhodcov, ktorí veľmi dobre pískali.“

Andrej Kudrna, kapitán HKM Zvolen: „Dnes sa naša hra podobala tomu, ako by to malo vyzerať. Žiaľ, mali sme veľa vylúčených a to sa v takýchto zápasoch nevypláca. Disciplínu musíme zlepšiť, pretože je vyčerpávajúce brániť oslabenia. Potom nám chýbajú sily v ofenzíve.“