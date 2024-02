ONLINE: Zvolen - Humenné dnes, Tipos extraliga LIVE (43. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 43.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC 19 Humenné. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen bodoval v piatich z posledných šiestich zápasov. Naprázdno vyšiel iba v Michalovciach, kde prehral 0:3. V poslednom kole ale zdolal v šesťbodovom zápase Bratislavský Slovan a stále tak je v hre o šiestu priečku, ktorá zaručuje priamy postup do play off. Na šiestu Banskú Bystricu Rytieri aktuálne strácajú tri body, na Nitru päť a na Košice šesť. Funkcionári Zvolena sa snažili pred prestupovým deadlinom posilniť ešte na poste obrancu. Keďže príchod najproduktívnejšieho obrancu ECHL Jalena Smerecka nakoniec nevyšiel, ako náhrada prichádza 28-ročný švéd Jacob Andersson. HKM tým skompletizoval povolenú kvótu zahraničných hráčov.



Humenné je osem kôl pred koncom základnej časti stále na poslednom mieste, ktoré znamená automaticky zostup z extraligy. Nič ale ešte nie je stratené, nakoľko strata na Nové Zámky je aktuálne šesť bodov. To by však znamenalo potrebu pravidelne bodovať, nuž a za posledné tri zápasy majú Humenčania na konte iba jeden bodík. Nuž a po pravde na Zvolenskom ľade, proti Zvolenu, ktorý sa pred play off posilnil to budú mať extra ťažké.