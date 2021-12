Bystričania prišli o oporu. Sezóna sa preňho zrejme skončila, vraví Droppa

"Z jednej aj druhej strany to bol výborný zápas. Chýbali mu iba diváci. Bystrica hrala výborne, bolo to dlho vyrovnané. Teší ma, že sme tento duel napokon zlomili v nájazdoch. Víťazstvo sme si zaslúžili, mali sme dostatok šancí v celom zápase.

Tri góly v oslabení sa málokedy vidia, my sme inkasovali až dvakrát počas našej presilovky, nuž človek sa asi aj tohto musí dožiť. Moji chlapci však chceli spraviť v presilovkách maximum. Jednoducho sa Bystričania dostali do brejkov a využili to, dobre zakončovali,“ hodnotil netradičný predsilvestrovský duel tréner Zvolena Peter Oremus.