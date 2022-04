K reprezentácii sa pripojí Slafkovský, dve veľké pekinské opory neprídu

Na utorňajšom zraze v Žiline pred turnajom Kaufland Cup pribudnú do mužstva brankár Adam Húska a útočníci Juraj Slafkovský a Miloš Roman. Po sobotnom prípravnom zápase v Drážďanoch o tom informoval manažér reprezentácie Oto Haščák.

Okrem Romana prichádzajú do úvahy aj jeho kluboví spoluhráči Marko Daňo a Martin Marinčin. "Markovi sa chystám telefonovať a aj Marinčinovi," potvrdil Haščák.

Z NHL by mohli Slovensko na šampionáte posilniť Tomáš Tatar, ostatní hráči sa vyjadrili negatívne, ďalších čaká play off. "Miro Šatan je v kontakte s Tomášom Tatarom, ale ten je momentálne chorý. Ale je to otvorené.

Ostatní chlapci ako Studenič, Chára a Sekera povedali, že nie. Necháme si otvorené miesto pre dvojicu Černák - Feherváry, aspoň jeden by nám mohol pomôcť," povedal manažér.

Haščáka v sobotu čakal ešte telefonát s obrancom Martinom Gernátom, ktorý si však lieči zranenú nohu: "Mám s ním naplánovaný hovor, dnes mal nejaké cvičenia a sme dohodnutí, že si zavoláme. Musí sa rozhodnúť on po lekárskej prehliadke."