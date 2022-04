Rozhodol prvý reprezentačný gól Okuliara. Slováci opäť zdolali Nemcov

Peter Čerešňák, kapitán SR, autor troch asistencií v zápase: "Nemci mali väčší tlak ako včera, na môj vkus až priveľký. Z víťazstva máme radosť, našli sme k nemu cestu, ale musíme zlepšiť nejaké činnosti. Snažili sme sa hrať rovnako, nepanikárili sme."

Kristián Pospíšil, strelec druhého gólu Slovenska: "Cení sa každé jedno víťazstvo. Sme radi, že si vezieme domov dve. Ale hra v niektorých fázach musí byť lepšia, sme si toho vedomí. Polepšíme sa, verím, že v ďalších zápasoch v Žiline to už bude lepšie."

Oliver Okuliar, strelec víťazného gólu SR: "Prvý gól v reprezentácii ma teší a ešte k tomu víťazný. Za bránou som si vybojoval puk, Peter Čerešnák mi to s prehľadom vrátil a presne som vystrelil. Dlhšie som nehral, v prvom zápase som sa cítil lepšie. V druhom to už bolo ťažšie. Ale užíval som si to."