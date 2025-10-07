Vlani vynikal u konkurencie. Žilina angažovala produktívneho Kanaďana

Zľava Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves) a Gabriel Chicoine (Banská Bystrica)
Zľava Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves) a Gabriel Chicoine (Banská Bystrica) (Autor: TASR)
TASR|7. okt 2025 o 13:46
ShareTweet0

V tíme doplní päticu krajanov.

ŽILINA. Kanadský hokejový obranca Gabriel Chicoine posilnil tipsportligový klub Vlci Žilina. Do kádra účastníka najvyššej slovenskej súťaže prichádza po ročnom pôsobení v Banskej Bystrici.

Ofenzívne ladený obranca nastúpil aj vo štvrťfinále play off práve proti Žiline, ktoré lepšie zvládol jeho nový zamestnávateľ.

V 54 zápasoch nazbieral dovedna 42 bodov (9+33), čím o bod prekonal aj najužitočnejšieho obrancu Žiliny Miguela Tourignyho. Ten po sezóne zamieril do Pardubíc a jeho miesto v obrane tak zaujme ďalší Kanaďan.

„Som nesmierne šťastný, že som sa stal súčasťou tejto skvelej organizácie. Od predchádzajúcich hráčov som o Žiline a klube počul len dobré veci.

Som nadšený, že som súčasť tímu, ktorý má šancu vyhrať v tejto sezóne titul. Urobím všetko pre to, aby sa to stalo,“ povedal 28-ročný Kanaďan pre oficiálny web klubu.

V kádri „vlkov“ doplní päticu krajanov - brankára Connora LaCouvéeho, obrancu Brendena Millera a útočníkov Brendana Randforda, Rydera Korczaka a Scotta Kosmachuka.

Tipsport liga

Zľava Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves) a Gabriel Chicoine (Banská Bystrica)
Zľava Branislav Rapáč (Spišská Nová Ves) a Gabriel Chicoine (Banská Bystrica)
Vlani vynikal u konkurencie. Žilina angažovala produktívneho Kanaďana
dnes 13:46
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Vlani vynikal u konkurencie. Žilina angažovala produktívneho Kanaďana