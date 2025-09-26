ONLINE: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, 6. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.09.2025 o 17:30
6. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa srdca (29. septembra) bude 6. a 7. kolo Tipsport ligy venované dobročinnosti. Kluby, zväz aj spoločnosť Tipsport podporia neziskovú organizáciu Dobré srdce Borisa Sádeckého.
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri tomto online prenose! V považskom derby sa v rámci 6. kola Tipsport ligy stretnú Vlci Žilina proti HK DUKLA Trenčín. V minulej sezóne sa lepšie darilo Trenčanom, ktorí Vlkov zdolali až trikrát.
Vlci Žilina: Žilinčania prehrali v tomto ročníku len raz a aj to až po predĺžení. V poslednom stretnutí otočili stav proti Popradu, keď prehrávali 1:3 a nakoniec zvíťazili 4:3. V tabuľke im patrí priebežná 2. priečka so ziskom 13 bodov. Kanaďan Ryder Korczak je najproduktívnejším hráčom Žiliny (4G+3A) spolu s Brendanom Ranfordom (3G+4A).
HK DUKLA Trenčín: V minulom kole naopak Trenčania neudržali dvojgólové vedenie proti Banskej Bystrici a prehrali 3:4. Pripísali si tak prvú prehru v sezóne. Aktuálne sa s 10 bodmi nachádzajú na 5. mieste, o skóre za Slovanom Bratislava. V Dukle je lídrom produktivity Jordy Bellerive (4G+2A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.