ONLINE: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo 6. kola Tipsport ligy.
Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo 6. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. sep 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 6. kola Tipsport ligy: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín.

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, 6. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
26.09.2025 o 17:30
6. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa srdca (29. septembra) bude 6. a 7. kolo Tipsport ligy venované dobročinnosti. Kluby, zväz aj spoločnosť Tipsport podporia neziskovú organizáciu Dobré srdce Borisa Sádeckého.
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri tomto online prenose! V považskom derby sa v rámci 6. kola Tipsport ligy stretnú Vlci Žilina proti HK DUKLA Trenčín. V minulej sezóne sa lepšie darilo Trenčanom, ktorí Vlkov zdolali až trikrát.

Vlci Žilina: Žilinčania prehrali v tomto ročníku len raz a aj to až po predĺžení. V poslednom stretnutí otočili stav proti Popradu, keď prehrávali 1:3 a nakoniec zvíťazili 4:3. V tabuľke im patrí priebežná 2. priečka so ziskom 13 bodov. Kanaďan Ryder Korczak je najproduktívnejším hráčom Žiliny (4G+3A) spolu s Brendanom Ranfordom (3G+4A).

HK DUKLA Trenčín: V minulom kole naopak Trenčania neudržali dvojgólové vedenie proti Banskej Bystrici a prehrali 3:4. Pripísali si tak prvú prehru v sezóne. Aktuálne sa s 10 bodmi nachádzajú na 5. mieste, o skóre za Slovanom Bratislava. V Dukle je lídrom produktivity Jordy Bellerive (4G+2A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

