Bystričania sa vzchopili najlepšie ako mohli. Žiline nasúkali osem gólov

Milan Bartovič, tréner Žiliny: "Nehodnotí sa to ľahko, no na druhej strane vieme, kde sme to prehrali. Nebolo tam play off nastavenie. Možno aj dobre, že nastala takáto facka, aby sme sa vrátili k našej hre. Myslím si, že sa treba vrátiť na zem a poctivo pracovať."

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Od začiatku sme chceli byť koncentrovaní, čo sa nám aj podarilo. Samozrejme, sme radi, že nám to tam dnes popadalo, ale séria je 1:1. Je úplne jedno, či vyhráte o gól alebo o osem, je to jeden bod. Sme radi, že sme ho získali, ale domov ideme s pokorou."

Daniel Gachulinec, obranca Žiliny: "Prehrali sme, ale je to play off a je dôležité mať krátkodobú pamäť. Jediné, čo viem, je, že na zápasy je to 1:1 a von musíme ísť s čistou hlavou a pokúsiť sa tam vyhrať. Na tento zápas potrebujeme rýchlo zabudnúť. Dnes nám nič nešlo a prečo sa niektoré veci dejú neviem, ale rozoberieme si to. No jediné, čo nás zaujíma je ísť vyhrať do Bystrice."

Oleksij Myklucha, útočník B. Bystrice: "Vždy je dobré vyhrávať a ešte lepšie, keď padnú nejaké góly. Chceli sme zachytiť ten úvod, čo sa nám podarilo. Myslím, že začiatok mali slušný ako včera, no potom sa nám podarilo dať tie góly a vyhrali sme druhú dôležitú tretinu.