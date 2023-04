Žilina druhýkrát už nezaváhala, zopakuje si finále spred roka

Ján Šimko, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Treba objektívne priznať, Žilina mala trošku navrch. Mali lepšie nohy, lepší pohyb, ale zvládali sme to. Roman Petrík nám svojím výkonom od úvodu opäť dával šancu na víťazstvo. Potom sme sa aj my dostali do nejakých sľubných šancí. Ak by sme z toho strelili nejaký gól, zatriaslo by to aj súperom. Podarilo sa nám to však až neskôr. V rámci výsledku to bolo dlho vyrovnané, ale potom sa to začalo lámať a už sme to nezachytili. Myslím si, že chlapci si zaslúžia absolutórium. Do konca sme sa snažili s tým niečo urobiť, no dnes to nevyšlo. Dali sme si za úlohu maximálne Žilinu vytrápiť a myslím, že sa nám to podarilo. Samozrejme, šírka kádra Žiliny je značná. Obmenili hráčov do zostavy, priniesli energiu. Žiline treba pogratulovať, zdolali nás v štyroch zápasoch, takže postup do finále si zaslúžili."

Jarrod Skalde, hlavný tréner Vlci Žilina: "Vyraďovacie zápasy sú najťažšie, to sme sa naučili už predvčerom na našom zimáku. Vedeli sme, že Žiar bude bojovať, no chalani to zvládali celý večer. Zablokovali množstvo striel, tvrdo dreli, dali zopár dobre načasovaných gólov. Dobre zahrali aj špeciálne tímy a, samozrejme, Romančík v bránke. Prvá tretina bola trochu nervózna, nikto nechcel urobiť chybu tak skoro v zápase. Mali sme niekoľko šancí, ale myslím, že celkovo to bola vyrovnaná tretina. Druhá bola naša najlepšia, mali sme počas nej oveľa viac gólových príležitostí. Som na chalanov naozaj pyšný, tvrdo pracovali celú sériu, museli sme trochu ladiť zostavu, no zvládli sme to. Celá séria bola naozaj ťažká, Žiar hral systémový hokej a bol veľmi ťažkým súperom."

/zdroj: SHL/