Slovenky neudržali dvojgólové vedenie. Na turnaji skončili na poslednom mieste

Smutné slovenské hokejistky. (Autor: TASR)
TASR|8. feb 2026 o 18:48
V zápase o piate miesto prehrali so Švajčiarskom.

Turnaj šiestich krajín - zápas o 5. miesto

Slovensko - Švajčiarsko 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 20. Nemčeková (Ištocyová), 25. Matejková (Šuliková, Gálisová) - 27. Surdezová (Aymonová, Leibundgtová), 44. Rosselová (Manetschová), 64. Peterová (Aymonová, Harjuová)

Slovenské hokejové reprezentantky obsadili posledné šieste miesto na Turnaji šiestich krajín v rakúskom Klagenfurte.

V nedeľnom súboji o 5. priečku neudržali dvojgólové vedenie a prehrali so Švajčiarkami 2:3 po predĺžení. Dva presné zásahy si pripísali Nikola Nemčeková a Júlia Matejková.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára sa tak s podujatím rozlúčili bez jediného triumfu. V úvodnom dueli základnej skupiny prehrali s Maďarkami 2:3 po predĺžení, v piatok podľahli Nórkam 1:7.

    dnes 18:48
