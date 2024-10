Slovenky sa chcú v Nemecku porovnať najmä s domácim výberom, Lopušanová tímu nepomôže

Nomináciu ženskej reprezentácie tvoria prevažne hráčky pôsobiace v Projekte HK PSRŽ Bratislava, ktorý hráva v nadnárodnej EWHL. V tejto súťaži sú zatiaľ slovenské hráčky stopercentné. V šiestich dueloch ešte nenašli premožiteľky.

"Teší nás to, ale odohrali sme málo duelov a potrebovali by sme väčšiu zápasovú prax. Teraz sa nám to síce rozbehne, ale uvítal by som viac zápasov, aby sme hrávali častejšie, hoci aj mimo ligy,“ uviedol pre portál hockeyslovakia.sk hlavný tréner ženskej reprezentácie Miroslav Mosnár.