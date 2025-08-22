Číslo 33 čaká hviezdny večer. Zdeno Chára usporiada v Trenčíne rozlúčkový zápas

TRENČÍN. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára urobí budúci rok v auguste definitívnu bodku za svojou profesionálnou kariérou.
Po vzore svojho krajana Mariána Hossu usporiada rozlúčkový zápas na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Prvým potvrdeným menom je súčasný český reprezentant David Pastrňák, ktorý si s Chárom zahral v Bostone Bruins.
Presný termín akcie zatiaľ nie je známy. Na piatkovej tlačovej konferencii v Trenčíne informovali organizátori, že sa duel uskutoční v druhej polovici augusta 2026.
Môže to byť krásna akcia, verí Chára
„Ten nápad prišiel už dávnejšie a ja som príliš nebol presvedčený, že si niečo také zaslúžim. Potom sme rozmýšľali nad tým, že skúsenosť s rozlúčkou Mariána Hossu bola fantastická. Ak by sa nám podarilo dostať na úroveň, akú mal jeho zápas, tak by si ľudia prišli na svoje. Môže to byť krásna akcia,“ uviedol 48-ročný Chára.
Diváci pod hradom Matúša Čáka privítajú po troch rokoch hviezdy NHL. Naposledy sa v lete 2023 rozlúčil s kariérou ďalší trenčiansky rodák Marián Hossa. Na jeho „Goodbye Game 81“ sa predstavil aj Chára.
Nechýbali bývalý švédsky obranca a štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Nicklas Lidström či bývalý kapitán Chicaga Jonathan Toews. Zo slovenských hráčov sa predstavili Marián Gáborík, Žigmund Pálffy či Peter Bondra.
Podobne nabitý menoslov sa očakáva aj na Chárovej exhibícii, ďalšie mená okrem Pastrňáka sa však verejnosť dozvie neskôr.
VIDEO: Zdeno Chára o rozlúčkovom zápase
„Zatiaľ nechceme hovoriť mená. Samozrejme, všetci si vedia spojiť Boston Bruins a tie mená, s ktorými som hrával. Nie je to súťaženie, kto urobí lepší zápas, respektíve pritiahne väčšie mená.
Budem sa snažiť, aby tu boli hráči, s ktorými mám dlhodobé vzťahy a spomienky, keď sme hrali za národný tím alebo v NHL. Budeme sa snažiť osloviť aj väčšie mená. Mám nejakú predstavu, ale nemám to vyjadrené číselne,“ povedal Chára, ktorý plánuje hráčov oslovovať osobne.
Voľba padla logicky na Trenčín, Chára nad inou alternatívou ani neuvažoval: „Bol to štadión, kde som prvýkrát vkročil na ľad. Prakticky to bude oficiálne ľad, ktorý poslednýkrát opustím v kvázi rozlúčke. Je tam spojitosť, história a môžeme povedať, že štadión je v prerábke a bude to ešte krajšie, keď to budeme robiť na prerobenom štadióne,“ vyhlásil Chára, ktorý zveril organizáciu Petrovi Neverišovi.
Prípravy sa už začali
Muž, ktorý sa podieľal aj na rozlúčke Mariána Hossu, prezradil, že prípravy rozlúčkového stretnutia prebiehajú. Tentoraz sa bude symbolika točiť okolo čísla 33, ktoré nosil Chára.
„Je to proces. Pracujeme na tom už jeden alebo dva mesiace. Je za tým veľa práce, oslovujeme partnerov. Zároveň nám to výborne sedí, že je Zdeno z Trenčína a budúci rok bude toto mesto Európske hlavné mesto kultúry. Chceme, aby to bol jeden z hlavných bodov programu.
Proces oslovovania hráčov bude mať viacero fáz. Dnes volať niekomu a rozprávať sa s ním, že či príde o rok, je iba teoretická fáza. Na začiatku roka si to budú vedieť dať do svojich programov. Postupne budeme dávať mená von,“ dodal Neveriš.
Chára počas leta dolaďuje detaily ďalšej spolupráce s Bostonom Bruins, v drese ktorého zanechal najvýraznejšiu stopu. V roku 2011 sa stal iba druhým Európanom, a prvým Slovákom, ktorý v pozícii kapitána doviedol tím ku Stanleyho poháru.
„Ponuku mám, sme predbežne dohodnutí. Nemáme dotiahnuté detaily do špecifických bodov. Som otvorený pomáhať, kde to bude treba. Mám rád, keď môžem komunikovať s hráčmi, keď môžem s nimi prebrať rôzne situácie a poradiť im.
Takisto ma baví sa učiť od trénerov, manažmentu. Uplynulú sezónu som bol dosť v zákulisí a je to odlišné od toho, čo vidíte ako hráč a čo prebieha za tými dverami,“ poznamenal Chára, ktorého počas tohto týždňa uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.
V máji 2025 ho do výnimočnej spoločnosti prijala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) a na jeseň tohto roka skompletizuje hetrik vstupom do Siene slávy v Toronte (HHOF).
Po hokejovej kariére našiel záľubu v inom športe
Legendárny obranca si po aktívnej kariére kráti čas rôznymi aktivitami. V uplynulom období zabehol viacero maratónov a radosť mu robia aj triatlonové súťaže „Ironman“.
„Našiel som v tom uspokojenie, radosť. Veľa ľudí mi hovorí, prečo to robíš? Veď to musí bolieť. Všetko je nejakým spôsobom namáhavé, keď to robíme naplno. Mňa to však napĺňa a mám z toho obrovskú radosť posúvať svoje ciele a méty, je to pekné,“ vyjadril sa Chára, ktorý oficiálne ukončil kariéru v roku 2022, uzavrel ju ako hráč Bostonu, s ktorým podpísal jednodňový kontrakt.
Oficiálne svoju poslednú 24. sezónu NHL strávil v New Yorku Islanders, ktorý ho v roku 1996 draftoval do profiligy.
Slovenský bek je rekordér NHL v počte odohratých zápasov medzi obrancami - v základnej časti ich absolvoval celkovo 1680.
Zo všetkých korčuliarov odohralo viac stretnutí len šesť hráčov, európsky rekord drží český útočník Jaromír Jágr s 1733 zápasmi. Chára si v základnej časti do štatistík pripísal 209 gólov, 471 asistencií (680 bodov), 2085 trestných minút a 301 plusových bodov.
Trikrát sa dostal do prvého a štyrikrát do druhého All star tímu NHL. Okrem Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu získal spomedzi individuálnych ocenení aj Cenu Marka Messiera pre najlepšieho lídra.
Slovensko reprezentoval na troch ZOH v rokoch 2006, 2010, 2014, siedmich MS a dvakrát štartoval aj na Svetovom pohári. V zbierke reprezentačných úspechov má strieborné medaily z MS 2000 a 2012. Na Svetovom pohári skončil v roku 2016 druhý s Tímom Európy.