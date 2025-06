Môže sa dočkať už v roku 2025. Chára je medzi kandidátmi na vstup do Siene slávy NHL

Práve trojročná lehota od ukončenia kariéry je jedno z kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre vstup do HHOF.

Ide o prvý rok, v ktorom sa do prestížnej spoločnosti môže dostať po tom, ako pred tromi rokmi ukončil kariéru.

TORONTO. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára figuruje medzi osobnosťami, ktoré môžu vstúpiť do Hokejovej siene slávy (HHOF) už v tomto roku.

Sieň slávy môže zvoliť až dvoch členov v kategórii „Budovatelia“ alebo jedného, ​​ak je niekto zvolený v kategórii rozhodca alebo čiarový rozhodca.

Chára figuruje medzi najvážnejšími kandidátmi pre rok 2025. Ak by ho výberová komisia skutočne vybrala, stal by sa tretím slovenským hokejistom a štvrtým rodákom zo Slovenska, ktorý sa dostal do HHOF.

V roku 2021 vstúpil do HHOF Marián Hossa, pred ním sa z tejto pocty tešili Peter Šťastný (1998) a kanadský rodák z Liptova Stan Mikita (1983).