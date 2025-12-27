S Třincom získal dva tituly. Po rezignácii ho nahradí na striedačke Slovák

Hokejový tréner Zdeněk Moták nečakane končí na striedačke extraligového Třinca. Po piatkovej prehre v Pardubiciach šesťdesiatjedenročný kouč, ktorý s Ocelářmi získal dva majstrovské tituly a aktuálne ich viedol štvrtú sezónu, rezignoval.
Tím prevezme doterajší asistent Boris Žabka. Klub o tom informoval v tlačovej správe.
Třinec je po 34. kole extraligy siedmy s odstupom ôsmich bodov na prvé Pardubice. Na ľade Dynama si pripísali tretiu prehru z posledných štyroch stretnutí, na klziskách súperov prehrali osemkrát v rade.
"Za výsledky a výkony mužstva som prevzal osobnú zodpovednosť. Myslím si, že je férové voči majiteľom, vedeniu, realizačnému tímu, hráčom a v neposlednom rade fanúšikom postaviť sa k tejto situácii čelom. Ďakujem všetkým," uviedol Moták, ktorý tím prevzal v roku 2022 po Václavovi Varaďovi.
Moták, ktorý predtým viedol Olomouc a pôsobil aj v Sparte alebo Vítkoviciach, koučoval tím v 241 extraligových zápasoch, z ktorých jeho zverenci 132 vyhrali.
"Nie je to pre nás ľahké lúčenie. Osobne priznávam, že Zdeňkovu rezignáciu pre mňa bolo strašne ťažké prijať. V Třinci po sebe zanecháva veľkú stopu nielen v podobe dvoch titulov, ale aj ako človek. Mrzí ma, že sme do aktuálneho bodu vôbec dospeli.
Zo športového hľadiska ale cítime, že tím impulz potrebuje a my musíme myslieť na budúcnosť, "povedal športový riaditeľ klubu Ján Peterek.
Třinec v nedeľňajšom stretnutí proti Kladnu povedie ako hlavný tréner Žabka a asistovať mu bude Jiří Raszka. Obaja doteraz spolupracovali s Motákom.
"Zobrali sme to v kabíne tak, že ide zatiaľ o najmenší zásah do tímu. Musíme sa zdvihnúť. Budeme s Jirkom spoločne pokračovať a robiť maximum, aby sa to podarilo čo najskôr, "povedal Žabka.
Bývalý slovenský obranca prišiel do Třinca tento rok, v nedeľu ho čaká premiéra na pozícii hlavného trénera.