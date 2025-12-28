V uplynulej sezóne zažil najlepší ročník. Columbusu dlhšie nepomôže líder obrany

Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets zaradil amerického obrancu Zacha Werenského na listinu zranených hráčov.
Naopak, aktivoval z nej uzdraveného útočníka Mathieua Oliviera. Werenski má zranenie v dolnej časti tela, Olivier chýbal Columbusu v predošlých 13 zápasoch pre zranenie v hornej časti tela.
Dvadsaťosemročný Werenski hral naposledy 20. decembra pri prehre 3:4 s Anaheimom. Ľad predčasne opustil v tretej tretine po tom, čo zblokoval pravou nohou jednu zo striel. Kanaďan Olivier i Werenski zažili v uplynulej sezóne svoj najlepší ročník v NHL.
Werenski nazbieral 82 bodov (23+59) a Olivier si pripísal 32 bodov (18+14). V prebiehajúcom ročníku je Werenski druhý najproduktívnejší zadák súťaže, v 35 zápasoch získal 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií.
