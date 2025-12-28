V uplynulej sezóne zažil najlepší ročník. Columbusu dlhšie nepomôže líder obrany

Obranca Zach Werenski v drese Columbus Blue Jackets.
Obranca Zach Werenski v drese Columbus Blue Jackets. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. dec 2025 o 21:56
ShareTweet0

V 35 zápasoch získal 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií.

Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets zaradil amerického obrancu Zacha Werenského na listinu zranených hráčov.

Naopak, aktivoval z nej uzdraveného útočníka Mathieua Oliviera. Werenski má zranenie v dolnej časti tela, Olivier chýbal Columbusu v predošlých 13 zápasoch pre zranenie v hornej časti tela.

Dvadsaťosemročný Werenski hral naposledy 20. decembra pri prehre 3:4 s Anaheimom. Ľad predčasne opustil v tretej tretine po tom, čo zblokoval pravou nohou jednu zo striel. Kanaďan Olivier i Werenski zažili v uplynulej sezóne svoj najlepší ročník v NHL.

Werenski nazbieral 82 bodov (23+59) a Olivier si pripísal 32 bodov (18+14). V prebiehajúcom ročníku je Werenski druhý najproduktívnejší zadák súťaže, v 35 zápasoch získal 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Hráč Floridy Panthers Matthew Tkachuk (19).
Hráč Floridy Panthers Matthew Tkachuk (19).
Nehral od finálovej série. Ťahún Floridy sa priblížil k návratu do súťažného kolotoča
dnes 22:09
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»V uplynulej sezóne zažil najlepší ročník. Columbusu dlhšie nepomôže líder obrany