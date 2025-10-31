Nitra predĺžila spoluprácu s produktívnym obrancom. Obliekal aj dres Michaloviec

Zach Osburn (Nitra) počas zápasu Tipsport ligy.
Zach Osburn (Nitra) počas zápasu Tipsport ligy. (Autor: TASR)
TASR|31. okt 2025 o 19:23
Američan prišial len toto leto pod Zobor.

NITRA. Americký hokejový obranca Zach Osburn sa dohodol s HK Nitra na predĺžení spolupráce o nasledujúce dve sezóny. Nitriansky klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dvadsaťosemročný zadák prišiel pod Zobor v lete 2025. Pred piatkovým zápasom 16. kola proti Michalovciam mal po 15 dueloch bilanciu 5 gólov, 7 asistencií a 6 trestných minút.

V najvyššej slovenskej súťaži už v sezóne 2022/2023 obliekal dres Michaloviec. Už v ich farbách sa prezentoval ako ofenzívny obranca, keď v 66 zápasoch nazbieral 36 bodov (16+20).

