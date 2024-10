Gretzky dúfa, že Ovečkin prekoná jeho rekord. Je to otázka času, hovorí

WASHINGTON. Rovných 40 gólov. Toľko ešte chýba Alexandrovi Ovečkinovi, aby vyrovnal rekord Waynea Gretzkého v počte presných zásahov v NHL.

Z historického pohľadu by išlo o veľkú vec. Dlho sa totiž verilo, že je toto prvenstvo neprekonateľné.

Gretzky sa vyjadril, že dúfa, že Ovečkin túto šancu využije.

"Je to len otázka času, či to bude na konci tohto roku, na začiatku budúceho, kedykoľvek. Vždy je to skvelý hráč a skvelý strelec," povedal.