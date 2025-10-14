ONLINE: Washington Capitals - Tampa Bay Lightning dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Černák)

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. okt 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Washington Capitals - Tampa Bay Lightning.

TAMPA BAY. Hokejisti tímov Washington Capitals a Tampa Bay Lightning dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V zostave Capitals nastúpi slovenský obranca Martin Fehérváry, v drese a Tampy sa predstaví Erik Černák.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Washington Capitals - Tampa Bay Lightning dnes (hokej, NHL, základná časť, Martin Fehérváry, Erik Černák, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
15.10.2025 o 01:00
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Tampa Bay
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Washingtonom Capitals a Tampou Bay Lightning.

Washington sa dokázalo rýchlo spamätať z úvodného zaváhania proti Bostonu Bruins, keď medveďom podľahol 1:3. V ďalšom stretnutí si však poradil s ostrovanmi z New Yorku po výsledku 4:2, keď gólovo prispel aj slovenský obranca Martin Fehérváry. V poslednom zápase uspeli na ľade New Yorku Rangers 1:0, keď sa v dobrom svetle predviedol brankár Charlie Lindgren.

Tampa prežíva zatiaľ náročnejší vstup do nového ročníka, keď po úvodnej prehre 4:5 s Ottawou Senators pridala aj porážku s New Jersey Devils 3:5. V poslednom vystúpení si však poradila s Bostonom po tesnom víťazstve 4:3. Dnes budeme zároveň sledovať súboj slovenských obrancov, keď v zostave Lightning nebude chýbať Erik Černák.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

