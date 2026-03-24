ONLINE: St. Louis Blues - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Dvorský, Fehérváry)

Hokejisti tímov St. Louis Blues - Washington Capitals dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí proti sebe nastúpili dvaja Slováci, za domácich útočník Dalibor Dvorský a za hostí obranca Martin Fehérváry.
Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
NHL 2025/2026
25.03.2026 o 01:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Prenos
Blues sa po olympiáde výsledkovo prekvapivo darí. V riadnej hracej dobe prehrali zverenci trénera Jima Montgomeryho len dvakrát, inak vždy bodovali (dvakrát za jeden bod, zvyšok za dva body). Na klub, ktorý nedávno trejdom prišiel o kapitána a je v hlbokej prestavbe, je to solídny výkon. A hoci už mužstvo v zostave s Daliborom Dvorským do play-off veľmi pravdepodobne nezasiahne, pre mladé a formujúce sa jadro je to skvelá príprava na ďalšie roky. O veľké meno prišiel aj Washington – legendárny bek John Carlson bol dlhé roky oporou aj pre Martina Fehérváryho. Istým spôsobom sa tak stretnú dva celky, ktoré vyčkávajú na novú, mladú a dravú úspešnú generáciu. Samozrejme, s tým rozdielom, že Capitals sú stále výrazne konkurencieschopní a oveľa bližšie play-off. Washington je zrejme menším favoritom, ale dá sa očakávať pomerne vyrovnaná konfrontácia.
Vítajte pri textovom online komentári hokejového zápasu základnej časti kanadsko-americkej NHL. Proti sebe nastúpia St. Louis Blues a Washington Capitals. Zápas sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: