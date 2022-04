Chára prehral tam, kde je najlepší. Zároveň poslal do play off krajana

Prehra zmarila posledné nádeje na play off pre Cháru a Islanders a definitívne posunula do vyraďovacích bojov Washington aj s Martinom Fehervárym.

Bol to pre neho 104. zápas proti "javorovým listom". Spomedzi všetkých aktívnych obrancov NHL má proti Torontu najviac odohraných duelov, gólov, asistencií, bodov a dokonca aj trestných minút.

Nastúpil len jeden Slovák. Zdeno Chára za New York Islanders odohral 17 a pol minúty. V zápase nebodoval, raz bol vylúčený. Jeho tím podľahol Torontu 2:4.

NEW YORK. V zámorskej NHL sa v nedeľu odohralo šesť zápasov.

"Všetci vieme, že máme ozaj hlbokú ofenzívnu skupinu, takže to nie je tak prekvapujúce," doplnil 23-ročný kanadský útočník.

"Keď hrá každý ako má, dostanete mnoho odrazov. My sme ich v druhej tretine dostali ozaj mnoho," hodnotil Jordan Kyrou, ktorý strelil dva góly.

V druhej tretine absolútne dominovali. Zo 16 striel išlo do brány až sedem. Tieto góly strelilo päť rôznych hráčov.

Je to najviac gólov v jednej tretine v histórii tohto klubu.

Do play off postúpili aj St. Louis Blues, pričom vytvorili nový klubový rekord. Pri výhre 8:3 nad Nashvillom strelili sedem gólov v jednej tretine.

"Som veľmi spokojný s tímom a so spôsobom, ako hráme. Hrajú jeden pre druhého a robia dobrú prácu. Je to celé o tíme," povedal tréner Craig Berube.

Za bežných okolností by sa zrejme Florida predrala na prvé miesto v celkovom poradí. Tam je ale stále Colorado, ktoré hrá takisto vo veľkej forme.

V prekvapení ostal aj Lundell: "Chcel som sa len držať s ním, ale on má zrejme oči aj na chrbte, pretože ten puk umiestnil presne na moju hokejku."

Nashville - St. Louis 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)

Góly: 5. Cousins (Borowiecki, Kunin), 39. Kunin (Cousins, Ekholm), 53. Fabbro (F. Forsberg, Duchene) – 18. B. Schenn (R. O'Reilly, Perron), 22. Tarasenko (R. O'Reilly, Parayko), 25. C. Rosén (R. Thomas, Tarasenko), 30. Kyrou (Bučnevič, Parayko), 33. C. Rosén (Tarasenko, Faulk), 33. N. Walker (L. Brown, Joshua), 37. B. Schenn (I. Barbašev, C. Rosén), 40. Kyrou (I. Barbašev)