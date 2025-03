VIDEO: New Jersey pokazilo záver, brankár rozmlátil hokejku. Nemec bol len na tribúne

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL doma s Vancouverom 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Obranca Šimon Nemec sa v druhom dueli za sebou nezmestil do zostavy "diablov".

Vancouver si vynútil predĺženie v závere tretej tretiny, keď 36 sekúnd pred sirénou vyrovnal pri hre bez brankára Conor Garland na 3:3.

V nájazdoch potom o triumfe Canucks rozhodol švédsky krídelník Jonathan Lekkerimäki. Do bránky hostí sa po viac ako mesiac trvajúcej absencii pre zranenie postavil Thatcher Demko a mal 22 zákrokov.