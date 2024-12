Spišiaci strácajú na čelo iba 4 body, Nové Zámky sa odliepajú od dna a Slovanu sa darí

Tréner Spišiakov Vladimír Záborský doviedol svoj tím k víťazstvu aj v siedmom zápase po tom, čo koncom novembra nastúpil do funkcie po odvolanom Jasonovi O´Learym.

Záborský bol od nástupu do funkcie v pozícii hlavného trénera, no napokon sa s vedením klubu dohodol na pokračovaní spolupráce do konca prebiehajúcej sezóny.