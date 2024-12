Michalovskí hokejisti sa aktuálne nachádzajú v menšej kríze, keďže prehrali posledné 4 zápasy, v ktorých nezískali ani bod. Tabuľkovo patrí "líškam" 6. miesto so ziskom 43 bodov, avšak zverenci trénera Valtonena potrebujú zabrať, keďže mužstvá ako Poprad či Žilina sa na nich už doťahujú. Treba povedať, že problémy robí Dukle v poslednom čase najmä zakončenie, napríklad v posledných 4 dueloch zaznamenala iba 4 presné zásahy. Najproduktívnejším michalovským hokejistom je 23-bodový Renars Krastenbergs.



Liptovský Mikuláš trápila po reprezentačnej prestávke viróza, kvôli ktorej museli byť odložené dva duely tímu z Liptova. Prvý štart po hromadnom ochorení zvládlo mužstvo pomerne slušne, doma totiž podľahlo druhému tímu tabuľky zo Spišskej Novej Vsi až po predĺžení (4:5). Liptákom patrí so ziskom 33 bodov predposledná 11. priečka tabuľky, avšak oproti väčšine súperov, vrátane Michaloviec, majú dva zápasy k dobru. Pri celku z Liptova je zaujímavý bodový nepomer – doma nazbieral až 28 bodov, vonku len 5. Do Michaloviec teda pôjdu zverenci lotyšského kouča Peterisa Skudru s cieľom zlepšiť vonkajšiu bilanciu. Najprodktívnejším hráčom tímu je 22-bodový Marland Quince.



Vo vzájomných zápasoch sa v tomto ročníku lepšie darí Michalovciam, ktoré najprv vyhrali na Liptove 5:1, pričom doma zdolali Mikulášanov výsledkom 2:1 po predĺžení.