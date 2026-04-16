VIDEO: Sýkora zakončil sezónu víťazne, Rangers zdolali Tampu s Černákom

Hokejisti New Yorku Rangers v zostave so slovenským útočníkom Adamom Sýkorom sa rozlúčili s prebiehajúcou sezónou zámorskej NHL víťazne.
V nočnom zápase triumfovali na ľade Tampy Bay 4:2. V drese domácich nastúpil obranca Erik Černák, ani jeden zo Slovákov však nebodoval.
Vo Východnej konferencii sú už známe všetky dvojice pre play off. Pre slovenského fanúšika je zaujímavým momentom odveta finále Stanleyho pohára z roku 2021 medzi Tampou Bay a Montrealom a súboj Černáka s Jurajom Slafkovským, vracia sa aj bitka o Pensylvániu, keďže Pittsburgh sa stretne s Philadelphiou.
Rangers skončili poslední
Rangers ukončili trojzápasovú sériu prehier, ale napriek tomu obsadili v tabuľke Východnej konferencie posledné 16. miesto.
Dvoma gólmi a asistenciou sa na výhre podieľal Tye Kartye. Sýkora odohral 8:44 minúty a do štatistík si zapísal jednu strelu na bránku a dva bodyčeky. Domáci Černák strávil na ľade takmer 16 minút, prezentoval sa jednou strelou na bránku a dvoma blokmi.
„Moje emócie sú teraz zmiešané. Je zrejmé, že nie sme v takej pozícii, v akú sme dúfali, ani tam, kde by sme chceli byť. Z tohto hľadiska sme všetci sklamaní a všetci sa s tým musíme vyrovnať, vrátane mňa,“ citoval portál nhl.com trénera „jazdcov“ Mikea Sullivana.
Tampa šetrila v zápase viacero opôr, zdravými náhradníkmi boli Brayden Point, Jake Guentzel, Anthony Cirelli, JJ Moser a Ryan McDonagh.
San Jose bez útočníka Pavla Regendu prehralo v Chicagu 2:5. Za domácich sa dvakrát presadil Louis Crevier, Connor Bedard mal dve asistencie.
Dallas zvíťazil nad Buffalom 4:3 po samostatných nájazdoch, zaznamenal piaty triumf za sebou a domácim ukončil sériu štyroch výhier. Rozhodujúci nájazd premenil Wyatt Johnston.
„Som rád, že sme domácim ukončili sériu. Čo sa mi však na našich chlapcoch páčilo, bolo to, že sme neodohrali dobrú prvú tretinu, ale to dobré z nej sme si nechali do zvyšku zápasu. V druhej a tretej sme zlepšili hru,“ povedal kouč Dallasu Glen Gulutzan.
Florida zahanbila Detroit
Obhajcovia titulu z Floridy si v poslednom dueli tohto ročníka pripísali vysoké víťazstvo nad Detroitom 8:1. Luke Kunin strelil dva góly a mal jednu asistenciu a Mike Benning strelil svoje prvé dva góly v NHL.
„Vôbec sme neboli nervózni, všetci sme boli uvoľnení a nad ničím sme nepremýšľali,“ poznamenal Benning, ktorý je jeden z ôsmich hráčov Panthers, o ktorých tréner Paul Maurice povedal, že sa vo štvrtok ráno vrátia na farmu do Charlotte v AHL.
V kanadskom derby si Ottawa poradila s Torontom 3:1, domáci brankár James Reimer mal 19 úspešných zákrokov.
„Sme radi, že sme získali dva body a teraz sa sústredíme na zábavné veci. Teda na to, o čom každé dieťa sníva. Dostať príležitosť získať Stanleyho pohár,“ konštatoval Warren Foegele, jeden zo strelcov gólov Senators v zápase.
Vegas zdolalo Seattle 4:1 a zabezpečilo si tak prvé miesto v Pacifickej divízii. V play off sa stretne s Utahom.
NHL - streda, 16. apríl:
Buffalo Sabres - Dallas Stars 3:4 pp a sn (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 13. Norris (Benson, Power), 24. Benson (Kozak), 32. Tuch (Pearson, Power) - 3. Bourque (Lindell, Ljubuškin), 25. Lindell (Benn, Hryckowian), 36. Hryckowian, rozh. nájazd Johnston
Brankári: Ellis - Oettinger, strely na bránku: 24:28
Tampa Bay Lightning - New York Rangers 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Góly: 32. Bjorkstrand (Sabourin, Chaffee), 41. Perry (Girgensons, Lilleberg) - 5. Kartye (Zibanejad, Gavrikov), 22. Kartye (Miller, Sheary), 25. Perreault (Cuylle, Kartye), 33. Zibanejad (Lafreniere, Miller)
Brankári: Halverson - Garand, strely na bránku: 31:21
Florida Panthers - Detroit Red Wings 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)
Góly: 5. Hinostroza (Skoog), 26. Kunin (M. Tkachuk, Alscher), 29. Greer (Gregor, Jansson), 30. Benning (Skoog, Luostarinen), 33. Benning (Sebrango, Samoskevich), 49. Schwindt (Alscher, Hovorka), 50. Reinhardt (Kunin, M. Tkachuk), 59. Kunin (Reinhardt) - 37. Faulk (DeBrincat, Chiarot)
Brankári: Tarasov - Gibson (32. Talbot), strely na bránku: 27:25
Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 7. Batherson (Giroux, Spence), 39. Foegele (Thomson, Zetterlund), 60. Cozens (Pinto, Giroux) - 49. Nylander (Quillan, Cowan)
Brankári: Reimer - Hildeby, strely na bránku: 38:20
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Góly: 40. Rinzel (Donato, Burakovsky), 44. Crevier (Bedard), 49. Greene (Del Mastro, Burakovsky), 51. Crevier (Bertuzzi), 55. Lardis (Bedard, Kaiser) - 9. Ferraro (Sherwood), 26. Misa (Orlov, Sherwood)
Brankári: Knight - Askarov, strely na bránku: 24:17
Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly: 38. Theodore (Smith, Dowd), 42. Marner (McNabb, Eichel), 53. Smith (Andersson, Eichel), 57. Smith (Korczak, Hertl) - 23. Wright (Nyman, Oleksiak)
Brankári: Hart - Kokko, strely na bránku: 26:33
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: