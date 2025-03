Koniec trénera ich nerozhodil. Prešovčania ukončili základnú časť suverénne

Jakub Ručkay, hlavný tréner HK'95 Považská Bystrica: "Dnes sme nezvládli zápas najmä kvôli nedisciplinovanosti. Keď sme mali hrať presilové hry, tak sme detinsky oplácali fauly, a to nás stálo výsledok. S jedným alebo dvoma strelenými gólmi budeme ťažko pomýšľať na víťazstvá."

Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: "Dnes to bol bojovný zápas, v niektorých momentoch až príliš. My sme hrali o to, či začneme zápasy predkola doma a Považská o prvú šestku. Súper počas zápasu využil len jednu presilovú hru, pričom nám sa práve v powerplay podarilo v závere vyrovnať a nakoniec v predĺžení získať aj extra bod. Sme teda radi za to, že sériu začneme doma, no v podstate je to jedno, na to aby ste postúpili do play off musíte vyhrať tri zápasy. Držím palce Považskej Bystrici aj nám a ideme ďalej."