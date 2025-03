VIDEO: Slafkovský dvakrát sedel na trestnej lavici, zo Slovákov bodoval iba Fehérváry

Do kanadského bodovania sa nezapísal ani útočník Calgary Martin Pospíšil, ktorého tím zvíťazil na ľade New Yorku Rangers 2:1.

Montreal sa dostal na pozíciu play-off

Hokejisti Ottawy dokázali na ľade Montrealu eliminovať prvý útok domácich so Slafkovským, Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, no Canadiens potiahla za triumfom 6:3 tretia formácia.

Josh Anderson strelil dva góly, Christian Dvorak nazbieral štyri kanadské body (1+3) a Brendan Gallagher tri (1+2).

Slafkovský bol s piatimi strelami najaktívnejší zo svojho tímu. Do štatistík mu pribudli aj štyri trestné minúty a jeden mínusový bod. Na ľade strávil 19:49 min.

Canadiens ukončili šesťzápasovú víťaznú sériu Ottawy a posunuli sa na pozíciu druhej voľnej karty do play off vo Východnej konferencii. Preskočili New York Rangers, ktorí odohrali o dva zápasy viac. Canadiens prehrávali po 2. tretine 1:2, no tretia bola v ich réžii.

"Po druhej tretine išlo iba o to, aby sme sa upokojili. Vedeli sme, že sme nehrali náš najlepší hokej, no snažili sme sa držať herného plánu a taktiky. Do tretej tretiny sme nastúpili s vyššou úrovňou našej hry a prišla aj odmena," poznamenal kapitán Montrealu Nick Suzuki pre nhl.com.