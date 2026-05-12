Kanaďania mali podozrenie na hantavírus. Zápas v Montreale museli odložiť

Rozhodujúci piaty semifinálový zápas zámorskej Ligy hokejistiek PWHL medzi Montrealom a Minnesotou bol odložený pre chorobu, ktorá ohrozovala bezpečnosť hráčok.
Podľa vedenia súťaže sa ale napokon podozrenie na nákazu hantavírusom nepotvrdilo a duel sa odohrá len o deň neskôr v utorok.
Zástupcovia PWHL nespresnili, koho presne sa podozrivá nákaza týkala. Podľa informácií agentúry AP ochorenie postihlo výlučne tím Montrealu, na ktorého ľade sa bude rozhodujúci piaty duel hrať. Na víťazky už vo finále Walter Cupu čaká Ottawa.
Ochorenie prenášané hlodavcami v posledných dňoch v krajine upútalo pozornosť po tom, ako bolo niekoľko Kanaďanov identifikovaných ako kontakty spojené s ohniskom smrteľnej nákazy hantavírusom na palube zaoceánskej výletnej lode, ktorá v pondelok ukončila plavbu na Tenerife.
Priamo v Kanade ale žiadne prípady potvrdené neboli.