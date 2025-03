ONLINE: Montreal Canadiens - Ottawa Senators dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

--------------------------------------------------------------------Senátoři patří k obrovským překvapením v letošní sezoně, když se zapojili do boje o play-off. Jejich forma ke konci sezony je výborná, když vyhráli sedm z posledních osmi zápasů a i při prohře na ledě Washingtonu odjeli s bodem. Šestizápasová série výher je vystřelila na sedmé místo ve Východní konferenci a Ottawa by v případě výhry mohla udělat mílový krok do vyřazovacích bojů.