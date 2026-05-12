VIDEO: Colorado dobylo Minnesotu. Od postupu ho delí už iba jedno víťazstvo

NHL - 2. kolo play-off - tretí zápas
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:5
/stav série: 1:3/
Hokejisti Colorada Avalanche sú krok od postupu do finále Západnej konferencie zámorskej NHL.
Vo štvrtom dueli 2. kola play off zvíťazili v noci na utorok na ľade Minnesoty Wild 5:2 a v sérii vedú 3:1. Piaty duel je na programe 14. mája v Denveri.
O triumfe Colorada rozhodol Parker Kelly, ktorý v 52. minúte zabezpečil hosťom vedenie 3:2. V závere pri power play Minnesoty spečatili víťazstvo Avalanche kanonier Nathan MacKinnon a Brock Nelson.
Martin Nečas si pripísal na konto dve asistencie. Brankár Mackenzie Blackwood, ktorý nastúpil na svoj prvý duel vyraďovačky v tejto sezóne, zneškodnil 19 striel.
VIDEO: Zostrih zápasu Minnesota - Colorado