VIDEO: Florida zdolala lídra súťaže. Chicago potiahol hetrikom Bertuzzi, hviezdil aj Crosby

Hokejisti Floridy zvíťazili nad Coloradom 2:1 v nočnom zápase NHL. Lídrovi súťaže ukončili desaťzápasovú víťaznú sériu a postarali sa iba o tretiu prehru Avalanche v riadnom hracom čase v sezóne.
Kapitán Sidney Crosby rozhodol o triumfe Pittsburghu na ľade Columbusu 5:4 po predĺžení. V 63. minúte naskočil zo striedačky na ľad, obranca Erik Karlsson si na neho počkal v útočnom pásme a prihrávkou ho vysunul do krátkeho úniku.
Skúsený útočník sa predtým asistenciou podieľal aj na vyrovnávajúcom góle hostí, ktorí v 21. minúte prehrávali 1:4, no napokon dokázali duel otočiť. Pre Penguins to bolo piate víťazstvo po sebe. Blue Jackets odohrali dva zápasy v priebehu 24 hodín, no proti Pittsburgu nenadviazal na presvedčivý triumf s Buffalom 5:1.
Penguins figurujú po polovici základnej časti v nahustenej tabuľke Východnej konferencie na prvej voľnej karte. Columbus je na východe posledný, no na postupovú pozíciu stráca iba päť bodov.
Najlepší tím doterajšieho priebehu sezóny Colorado Avalanche má po polovici základnej časti na konte iba tri prehry v riadnom hracom čase. O tú tretiu sa v noci na pondelok postarali obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy, ktorí zdolali Avalanche 2:1. Víťazný gól strelil v druhej tretine obranca Aaron Ekblad.
„Bol to pre nás veľký, naozaj veľký zápas. Stratili sme kľúčového obrancu Setha Jonesa a hrali proti najdynamickejšiemu tímu v lige a tak sme vedeli, že brankár bude dôležitý hráč.
A Tarasov ním skutočne bol. Hrali sme tvrdo, robili sme správne veci a zabránili sme súperovi v jeho hre,“ povedal tréner Floridy Paul Maurice. Colorado prehralo prvýkrát po desiatich víťazstvách.
Po 41 zápasoch má na konte 69 bodov s bilanciou 28-3-7-3. „Myslím si, že sme tvrdo pracovali, no mali sme pomalší štart a priveľa strát pukov v úvode zápasu. Vyzeralo to, že (domáci) boli húževnatejší než my. Potom sme sa rozbehli, no bez dostatočného efektu. Bol to tvrdý boj v tesnom zápase.
Doplatili sme aj na to, že sme nevyužili naše šance,“ poznamenal tréner Colorada Jared Bednar podľa nhl.com. Panthers si tesným víťazstvom vylepšili pozíciu vo Východnej konferencii, v ktorej strácajú jeden bod na druhú voľnú kartu.
Útočník Tyler Bertuzzi strelil svoj druhý hetrik v sezóne a pomohol ním k triumfu Chicaga nad Vegas 3:2 po predĺžení. Bol to pre neho piaty trojgólový zápas v kariére. V defenzívne ladenom zápase videli diváci iba 35 striel na bránku - 20:15.
Blackhawks sa v prebiehajúcej sezóne podarilo iba druhýkrát zvíťaziť v troch zápasoch po sebe. Víťazstvom nad Vegas nadviazali na tesný triumf z Washingtonu, pričom odohrali dva zápasy v priebehu dvoch dní. „Mali sme za sebou cestu, ale potom sme prišli na ľad, absolvovali míting a pripravili sme sa. Fungovalo to.
Opakovali sme si, že potom máme deň voľna, takže do toho dáme všetko a nebudeme sa šetriť. Boli sme správne mentálne pripravení,“ konštatoval Bertuzzi. Golden Knights prežívajú najhoršie obdobie v sezóne.
Prehrali piaty duel v rade a ôsmy z uplynulých deviatich. „Je to zvláštne obdobie pre veľa tímov. Hráme náš najhorší hokej. Stále sme tam, kde chceme byť, teda na vrchole Pacifickej divízie, no typ hokeja, ktorý predvádzame, nie je dosť dobrý.
Musíme hrať lepšie. Nehráme rýchlo, nedostávame sa do šancí. Dnes sme mali iba pätnásť striel, to je málo. Zvyčajne sme tím s vyše 30 strelami a mnohými šancami na gól,“ poznamenal útočník „zlatých rytierov“ Mark Stone, ktorý skóroval v každom zápase z uplynulých štyroch.
Negatívnu sériu zastavili hráči Caroliny, ktorí zvíťazili na ľade New Jersey po troch prehrách. V zostave Devils naďalej pre zranenie chýbal slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý absentuje od 12. decembra.
Hostí naštartoval gól Nikolaja Ehlersa už v 51. sekunde. Po vyrovnaní z hokejky Dawson Mercera sa v drese Hurricanes presadili kanadskí útočníci slovenského pôvodu - Taylor Hall a Logan Stankoven.
