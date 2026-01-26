Pospíšil opäť ukázal tvrdú hru a dominoval v štatistike. Calgary pokračuje v kríze

Hokejisti Calgary Flames podľahli v nočnom stretnutí zámorskej NHL na svojom ľade Anaheimu Ducks 3:4 po predĺžení.
Štvrtej prehre „plameňov“ za sebou nezabránil ani slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nebodoval a na konte mal jeden mínusový bod.
Pospíšil nastúpil na krídle druhej formácie po boku Nazema Kadriho a Connora Zaryho. Na ľade strávil 13:29 min a rozdal až osem bodyčekov, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v stretnutí.
Prvý hetrik zaznamenal útočník Sennecke
Prvý hetrik v profilige zaznamenal útočník „káčerov“ Beckett Sennecke. Najskôr v prostrednej časti dotiahol dvoma gólmi manko svojho tímu 0:2 a v predĺžení rozhodol o triumfe Anaheimu.
„Všimol som si, že mali navyše útočníka, ktorý však bol príliš hlboko, tak som sa len snažil zrýchliť. Potom mi ich obrana chcela zablokovať prihrávku, tak som sa rozhodol vystreliť a puk skončil v sieti. Je to úžasné, určite si to zapamätám.
Bol to tiež môj prvý zápas v Kanade, takže aj to je úžasné,“ povedal Sennecke pre nhl.com o svojom treťom a rozhodujúcom góle v predĺžení.
VIDEO: Sennecke a jeho prvý hetrik
Devätnásťročný kanadský útočník sa stal štvrtým nováčikom v histórii Ducks, ktorý strelil hetrik. Vo veku 19 rokov a 362 dní je aj druhý najmladší hráčom v histórii Ducks s týmto počinom hneď za Leom Carlssonom (18 rokov a 319 dní). Kalifornčania natiahli víťaznú sériu už na sedem duelov.
Osemnásťročný kanadský útočník Benjamin Kindel zariadil dvoma presnými zásahmi víťazstvo Pittsburghu na ľade Vancouveru 3:2.
Penguins skórovali trikrát v prostrednej časti hry a Canucks nedokázali vyrovnať po tom, čo dvoma gólmi v treťom dejstve zdramatizovali záver duelu. „Tučniaci“ sa radovali zo štvrtej výhry po sebe.
VIDEO: Kindel a jeho prvý gól v zápase
„Je to samozrejme úžasné. Zápas videlo veľa ľudí, ktorí boli dlho súčasťou môjho života a pomohli mi dostať sa sem, takže je to skvelé. Táto noc je presne o nich,“ povedal šťastný strelec.
Ottawa triumfovala nad Vegas vysoko 7:1. Trojbodový bol útočník štvrtej formácie Stephen Halliday, ktorý k dvom gólom pridal asistenciu. Tri gólové prihrávky zaznamenal kapitán Senators Brady Tkachuk.
VIDEO: Halliday strieľa prvý gól proti Vegasu
Ottawa strelila v zápase sedem gólov po druhý raz v sezóne a Halliday sa stal prvým nováčikom Senators s tromi bodmi v zápase, od dovtedy posledného rovnakého zápisu Tima Stutzleho z 8. mája 2021.
„Dnes hrali všetci skvele. Všetci boli odhodlaní zvíťaziť a myslím si, že sme odviedli naozaj dobrú prácu aj pri pomoci brankárovi Sogaardovi. A on nám to vrátil niekoľkými skvelými zákrokmi,“ povedal Tkachuk.
Štyrikrát skórovala v tretej časti hry
Florida zvíťazila na ľade Chicaga 5:1 po tom, čo štyrikrát skórovala v tretej časti hry. Dvakrát sa strelecky presadil švédsky obranca Tobias Björnfot.
VIDEO: Björnfot strieľa druhý gól v zápase proti Chicagu
Bol to pre neho prvý zápas v NHL s viac ako jedným gólom, odohral iba svoj piaty zápas v sezóne. Doteraz dal v 138 zápasoch v kariére iba jediný gól, zaznamenal ho 1. mája 2021 v drese Los Angeles Kings.
NHL - výsledky (26. január):
Ottawa Senators – Vegas Golden Knights 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Góly: 10. Zetterlund (Halliday), 26. Cozens (Greig, B. Tkachuk), 27. Spence (Kleven, B. Tkachuk), 38. Halliday (Stützle, Giroux), 42. Cozens (B. Tkachuk), 43. Halliday (Kleven), 44. Jensen (Chabot, Pinto) – 56. Andersson (Hertl).
Brankári: Sogaard - Hill, strely na bránku: 31:20.
Vancouver Canucks – Pittsburgh Penguins 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Góly: 47. DeBrusk (Elias Pettersson, Kane), 54. Blueger (Öhgren, Hronek) – 26. Malkin (Novak, Činachov), 29. Kindel (Shea, Mantha), 38. Kindel (Brazeau, Kulak).
Brankári: Lankinen - Skinner, strely na bránku: 32:25.
Chicago Blackhawks – Florida Panthers 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Góly: 40. Bertuzzi (Michejev, Kaiser) – 36. Björnfot (Schwindt), 46. Samoskevich (Forsling), 48. Verhaeghe (Rodrigues, Forsling), 59. Reinhart (Rodrigues, Ekblad), 60. Björnfot (Verhaeghe, Lundell).
Brankári: Knight - Tarasov, strely na bránku: 20:25.
Calgary Flames – Anaheim Ducks 3:4 pp (2:0, 0:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 7. Huberdeau (Backlund, Coronato), 8. Brzustewicz (Klapka, Farabee), 45. Coronato (Gridin, Kadri) – 24. Sennecke (Killorn, Granlund), 33. Sennecke (Granlund, Killorn), 54. Kreider (Poehling, Gauthier), 63. Sennecke (LaCombe).
Brankári: Wolf - Dostál, strely na bránku: 35:21.
