Odvolali ho, no zmluva mu stále platí. Cassidy kritizuje vedenie Vegas

Kanadský tréner Bruce Cassidy skritizoval vedenie zámorského hokejového klubu NHL Vegas Golden Knights za to, že mu neumožnil komunikovať s konkurenčnými tímami ohľadne prípadného príchodu k ním.
Vedenie Golden Knights odvolalo Cassidyho z pozície hlavného kouča na konci marca, ale 61-ročný kormidelník má stále s klubom platný kontrakt.
V prípade záujmu od konkurencie tak potrebuje povolenie od Vegas. Súčasná zmluva Kanaďanovi končí až na konci sezóny 2026/2027.
„Ak mám byť úprimný, je to znepokojujúce. Raz, keď vás vyhodia, tak je váš kontrakt v podstate ukončený. Dva tímy sa už na mňa dopytovali a ja chcem s nimi hovoriť. Chcem pracovať a komunikovať s tímami, som hokejový tréner.
Mám klauzulu v zmluve, preto nemôžem rezignovať a ísť na druhý deň pre niekoho pracovať,“ citoval Cassidyho The Athletic.
Generálny manažér Golden Knights Kelly McCrimmon sa vo svojich vyjadreniach odvoláva na to, že sa ako klub chcú aktuálne sústrediť na play off a ostatné družstvá majú tento fakt rešpektovať. Verejný záujem o Cassidyho služby zatiaľ prejavil Edmonton Oilers.