Dokázal to na ľade, teraz recept odovzdáva hráčom. St. Louis verí v obrat Montrealu

Hokejisti Montrealu Canadiens nevzdávajú nádej na obrat v konferenčnom finále zámorskej NHL proti Caroline Hurricanes.
V sérii síce prehrávajú 1:3 na zápasy, ale v tohtoročnej vyraďovačke už zvládli kľúčové stretnutia a tréner Martin St. Louis má bohaté skúsenosti s víťaznými otočkami.
Súčasný kouč Canadiens bol ešte v pozícii hráča trikrát pri tom, keď jeho tím dokázal otočiť zo stavu 1:3 na 4:3. Situáciu z rokov 2011, 2014 a 2015 pripomenul svojim zverencom pred piatym duelom, ktorý sa uskutoční na ľade Caroliny.
„Hráčom som povedal, že sa nemôžu pozerať na to, že musia vyhrať tri stretnutia. To je veľký kopec, na ktorý by museli vystúpiť. Stačí teraz vyhrať jeden zápas,“ citovala St. Louisa oficiálna stránka NHL.
Družstvo slovenského útočníka Juraja Slafkovského trápila v predošlých troch stretnutiach strelecká a gólová efektivita, ale do piateho zápasu v sérii idú s odhodlaním zmeniť zaužívané zvyklosti.
„Tréner nám povedal, aký dobrý pocit prináša obrat. Sme nadšení z tejto výzvy. Je pred nami ešte množstvo roboty, ale treba veriť trénerovi a každému v šatni. Pristupujeme vždy len k najbližšiemu zápasu, nemôžeme sa sústrediť na to, že je tu ešte potenciálne šiesty a siedmy duel. Naše nastavenie je také, že koniec je až vtedy, keď to tak bude. Ideme zabojovať,“ povedal krídelník Montrealu Cole Caufield.
Spolu s niektorými aktuálnymi spoluhráčmi si odžil už jeden úspešný obrat, konkrétne v prvom kole play off proti Torontu pred piatimi rokmi.
Napokon z toho bola účasť v bojoch o Stanleyho pohár. Dlhodobé štatistiky síce nehovoria v prospech kanadského tímu, ale v tejto sezóne už dokázali zvíťaziť v dvoch zápasoch č. 7.
„Myslím si, že v každej sérii sme boli skôr v pozícii outsidera. Sme súťaživé družstvo, to si musíme udržať a uvidíme, kto to zoberie na seba,“ uviedol obranca Alexandre Carrier.
Piaty duel medzi Carolinou a Montrealom je na programe v noci z piatka na sobotu.