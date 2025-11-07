Českej dvadsiatke sa v Piešťanoch darí. S prehľadom zdolala aj Švajčiarsko

PIEŠŤANY. Českí hokejoví reprezentanti do 20 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch.
V piatok vyhrali nad Švajčiarskom 5:1 a na konte majú šesť bodov, rovnako ako Fínsko a Švédsko. Česi však odohrali o zápas menej. Fíni v piatkovom severskom derby zdolali Švédov 5:1.
Mladí Slováci mali v piatok voľno, po dvoch dueloch sú zatiaľ bez bodu. Cez víkend sa ešte stretnú s Čechmi (v sobotu o 17.00 h) a Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00).
Podujatie je pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v USA.
Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch: