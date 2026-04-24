VIDEO: Víťazi základnej časti kráčajú za postupom. Buffalo opäť zdolalo Boston

Hokejisti Caroliny a Colorada sú krok od postupu do 2. kola play off NHL.
Hurricanes zvíťazili v noci na piatok v Ottawe 2:1 a vedú v sérii 3:0 na zápasy rovnako ako hráči Avalanche po triumfe v Los Angeles 4:2. Buffalo uspelo v Bostone 3:1 a ujalo sa vedenia v sérii 2:1.
Víťazný gól Caroliny strelil v 38. minúte Jackson Blake, v záverečnej dvadsaťminútovke už gól nepadol.
Kings doma ani raz neviedli, Colorado dostal definitívne do vedenia Cale Makar v 32. minúte gólom na 2:1.
Skóre uzavrel do prázdnej bránky Brock Nelson. Buffalo po dvoch tretinách prehrávalo v Bostone 0:1, no otočilo skóre. Víťazný presný zásah na 2:1 si pripísal v 45. minúte Alex Tuch.
NHL - 1. kolo play-off:
Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 24. Jeannot (Kastelic, McAvoy) – 31. Byram (Östlund, Power), 45. Tuch (Krebs, Byram), 59. Östlund
/stav série: 1:2/
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly: 37. Batherson (Cousins) – 6. Stankoven (Hall, Robinson), 38. Blake (K. Miller, Hall)
/stav série: 0:3/
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly: 26. T. Moore (Laferriere, Byfield), 56. Kempe (Panarin, Laferriere) – 6. Landeskog (N. Roy, Manson), 33. C. Makar (D. Toews, Lehkonen), 48. Lehkonen, 58. Nelson
/stav série: 0:3/