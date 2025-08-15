Semifinále prinieslo veľkú drámu. Švédi s famóznym obratom, Kanada zlato neobháji

BRNO, TRENČÍN. Hokejisti USA a Švédska postúpili do finále turnaja Hlinka Gretzky Cup.
USA zdolali obhajcov titulu z Kanady 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch, Švédi porazili Fínsko 6:5 po predĺžení po tom, čo dokázali zápas otočiť zo stavu 2:5.
Hlinka Gretzky Cup 2025 - semifinále:
Švédsko - Fínsko 6:5 pp (1:0, 1:1, 3:4 - 1:0)
Góly: 5. Nordmark (Palme, A. Andersson), 25. Olofsson (L. Andersson), 50. Olofsson (Hermansson), 54. Meijer (Hermansson, Isaksson), 58. Nordmark (Elofsson, Gustafsson), 62. Nordmark (Elofsson) - 23. Suvanto (Wahlroos, Hemming), 42. Vanhatalo (Laitinen, Piiparinen), 43. Hemming (Uronen, Wahlroos), 45. Arkko (Suominen, Uronen), 49. Alalauri (Karassaari)
Kanada - USA 3:4 pp a sn (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 21. Belchetz (Carels, Zhilkin), 44. Lawrence (Lin), 55. Preston - 6. Davidson (Zielinski, McLaughin), 29. Puchner (Rogowski, Penner), 39. Zielinski, rozh. nájazd: Zielinski