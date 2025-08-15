ONLINE: Kanada U18 - USA U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup LIVE (semifinále)

BRNO. Hokejisti Kanady a USA do 18 rokov dnes odohrajú semifinále na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Winning Group Aréna v Brne.
Obe reprezentácie sa na duel výborne naladili. Kanada rozstrieľala Česko 5:0, zatiaľ čo Američania spravili krátky proces s Nemeckom (8:1).
Hlinka Gretzky Cup - piatok 15. augusta
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Kanada U18 - USA U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, semifinále, piatok, Brno, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Semifinále 2025/2026
15.08.2025 o 19:08
4. kolo
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prehľad
Rozhodca: Kika, Ondráček – Rakušan, Axman.
Prenos
KANADA
Javorové listy zcela jednoznačně patří k absolutní špičce Hlinka Gretzky Cupu. Potvrzuje to výborná bilance z posledních třech let, kdy právě tento výběr slavil prvenství v turnaji. Podobně vše také probíhá na světových šampionátech, na tom nedávném také probíhaly mistrovské oslavy.
Kanaďané prošli skupinou A v Brně jako nůž po másle, i když ne vždy to bylo stoprocentní. Hned v prvním utkání s Finskem nastaly problémy zejména ke konci první třetiny. Nakonec ovšem vyhráli 5:3. Jistá šichta proběhla o den později s outsiderem ze Švýcarska, proti kterému to dlouho bylo o jednu trefu. Nakonec si ale zámořský celek vybojoval ve třetí třetině vysokou výhru 9:1. Naposledy proti Česku měli svěřenci trenéra Mathieu Turcotteho postup zajištěný. I tak předvedli soustředěný výkon, jež přinesl vítězství ve výsledku 5:0. Náročná zkouška přijde v semifinále, tam narazí na rivala z USA.
Neprohraje Kanada ve svém dalším zápase na turnaji?
Javorové listy zcela jednoznačně patří k absolutní špičce Hlinka Gretzky Cupu. Potvrzuje to výborná bilance z posledních třech let, kdy právě tento výběr slavil prvenství v turnaji. Podobně vše také probíhá na světových šampionátech, na tom nedávném také probíhaly mistrovské oslavy.
Kanaďané prošli skupinou A v Brně jako nůž po másle, i když ne vždy to bylo stoprocentní. Hned v prvním utkání s Finskem nastaly problémy zejména ke konci první třetiny. Nakonec ovšem vyhráli 5:3. Jistá šichta proběhla o den později s outsiderem ze Švýcarska, proti kterému to dlouho bylo o jednu trefu. Nakonec si ale zámořský celek vybojoval ve třetí třetině vysokou výhru 9:1. Naposledy proti Česku měli svěřenci trenéra Mathieu Turcotteho postup zajištěný. I tak předvedli soustředěný výkon, jež přinesl vítězství ve výsledku 5:0. Náročná zkouška přijde v semifinále, tam narazí na rivala z USA.
Neprohraje Kanada ve svém dalším zápase na turnaji?
USA
Američané přijeli na letošní turnaj s jasným cílem vybojovat cenný kov. Důvod k nápravě mají velký, protože z posledních sedmi ročníků Hlinka Gretzky Cup získali pouze jednou bronz. Tu samou medaili získali i na nedávném Mistrovství světa, když v souboji o třetí místo porazili Slovensko po prodloužení 4:3.
Spojené státy musely vyrazit na klání skupinové fáze vyrazit do Trenčína. Zde měly docela velkou kliku už v prvním zápase. Souboj s domácím Slovenskem totiž urvaly až v závěrečných dvou minutách, a tak vyhrály 6:3. O den později narazily ještě na větší kvalitu v podobě Švédska. S ním to také byla podobná tahanice, která ovšem dopadla porážkou 3:5. Pro postup do semifinále museli svěřenci trenéra Kevina Portera porazit v posledním střetnutí Německo. To se povedlo náležitě vysokým poměrem 8:1. Další obtížná šichta proběhne v semifinále, kde po přesunu do Čech vyzvou Kanadu.
Dokáže USA urvat po cestování postup do finále?
Američané přijeli na letošní turnaj s jasným cílem vybojovat cenný kov. Důvod k nápravě mají velký, protože z posledních sedmi ročníků Hlinka Gretzky Cup získali pouze jednou bronz. Tu samou medaili získali i na nedávném Mistrovství světa, když v souboji o třetí místo porazili Slovensko po prodloužení 4:3.
Spojené státy musely vyrazit na klání skupinové fáze vyrazit do Trenčína. Zde měly docela velkou kliku už v prvním zápase. Souboj s domácím Slovenskem totiž urvaly až v závěrečných dvou minutách, a tak vyhrály 6:3. O den později narazily ještě na větší kvalitu v podobě Švédska. S ním to také byla podobná tahanice, která ovšem dopadla porážkou 3:5. Pro postup do semifinále museli svěřenci trenéra Kevina Portera porazit v posledním střetnutí Německo. To se povedlo náležitě vysokým poměrem 8:1. Další obtížná šichta proběhne v semifinále, kde po přesunu do Čech vyzvou Kanadu.
Dokáže USA urvat po cestování postup do finále?
Krásný páteční večer z jihu Moravy! Po dni volna se rozjíždí v rámci slavného turnaje Hlinka Gretzky Cup vyřazovací fáze. Ta ve Winning Group Areně nabídne pikantní zámořské derby. Od 19:08 bez porážky hrající Kanada vyzve přemísťující se USA.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:08.