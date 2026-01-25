Nemec patril k najvyťažovanejším hráčom. Pri prehre Devils si pripísal dve mínusky

Hokejisti Colorada zvíťazili v nedeľnom dueli na ľade Toronta 4:1 a potvrdili status najlepšieho tímu NHL.
Troma gólmi sa na výhre Avalanche podieľal Brock Nelson, bol to jeho piaty hetrik v profiligovej kariére. Ďalší zásah hostí pridal Jack Drury.
Oporou tímu z Denveru bol brankár Mackenzie Blackwood, ktorý predviedol 32 úspešných zákrokov. O tretie čisté konto v sezóne ho obral 62 sekúnd pred koncom Max Domi.
Colorado si upevnilo postavenie na čele Západnej konferencie i celej ligy, Maple Leafs utrpeli štvrtú prehru za sebou a na postupové pozície na východe priebežne strácali päť bodov.
Hráči New Jersey Devils utrpeli prehru na ľade Seattlu Kraken 2:4. V zostave hostí nechýbal ani slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý však nebodoval.
Na ľade strávil 20 minút a 46 sekúnd a patril k najvyťažovanejším hráčom v zápase. Slovenský obranca si pripísal dva mínusové body, jeden bodyček a tri zblokované strely.
NHL - výsledky (25. január):
Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 59. Domi (McMann, Cowan) - 7. Nelson (C. Makar), 8. Nelson (Lehkonen, Ničuškin), 39. Drury (Kelly, Kiviranta), 58. Nelson (MacKinnon)
Brankári: Woll - Blackwood, strely na bránku: 33:37
Seattle Kraken - New Jersey Devils 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Góly: 28. R. Evans (Melanson, R. Lindgren), 48. Beniers (Eberle), 48. Catton (Stephenson, Tolvanen) – 9. Hamilton (J. Hughes, C. Brown), 49. J. Hughes (Hamilton, C. Brown)
Brankári: Daccord - Markström, strely na bránku: 19:29
